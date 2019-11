Disponibile l’app di Lavoro per te

Lavoro per te, il portale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, offre ora i suoi servizi anche via mobile.

La nuova applicazione "Lavoro per Te", scaricabile dall’App Store e da Play Store, consente infatti di:

consultare le offerte di lavoro filtrandole in base alle proprie necessità (distanza, tipo di contratto, titolo di studio, ecc…),

ricevere offerte di lavoro personalizzate sulla base dei filtri impostati e candidarsi alle opportunità che più interessano,

sulla base dei filtri impostati e candidarsi alle opportunità che più interessano, ricevere notifiche su appuntamenti e attività dei Centri per l’Impiego dell’Emilia-Romagna e informazioni su iniziative dell’Agenzia regionale del lavoro,

su appuntamenti e attività dei Centri per l’Impiego dell’Emilia-Romagna e informazioni su dell’Agenzia regionale del lavoro, verificare e scaricare il percorso lavoratore (C2 storico).

A breve saranno disponibili nuove funzionalità.

Per candidarsi alle offerte di lavoro e usufruire degli altri servizi disponibili, occorre essere registrati al portale Lavoro per te e disporre di credenziali (username e password) valide per l’accesso.

Per consultare e scaricare il percorso lavoratore è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione, che si può richiedere direttamente dal portale.

Per scaricare l'app e consultare la guida con le istruzioni per l'utilizzo

Lavoro per te